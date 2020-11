Covid: sit-in pensionati, accalcati per ritirare medicinali

Famiglie dei pazienti costrette a spostamenti di decine di chilometri. E attese accalcati in pochi metri quadri per medicine e alimenti speciali. È la situazione descritta dall'Usb pensionati in una lettera consegnata oggi in Prefettura in occasione dell'ennesimo sit-in di protesta. Prima dell'emergenza Covid i giorni disponibili per il servizio di consegna erano tre. Attualmente - spiegano i pensionati - il servizio viene erogato solamente in due mezze giornate, nella mattina del lunedì e nel pomeriggio del mercoledì.

"La riduzione a due mezze giornate - questa l'accusa - comporta l'esatto contrario di quanto sarebbe utile e consigliabile in tempi di Covid 19, in quanto determina una maggiore concentrazione di persone. Un esempio: "Chi si è dovuto recare lunedì 31 agosto alla farmacia territoriale ASL di Via Bizet a Quartu - questo il racconto di una delle giornate no - ha sperimentato, in anticipo sulla cattiva stagione, cosa succederà il prossimo inverno: gli utenti (una ventina) erano concentrati in uno spazio di circa 18 metri quadri per difendersi da pioggia e grandine, in attesa di superare le due file che permettono di accedere al ritiro dei farmaci. Questa situazione, a nostro avviso, mette a rischio la salute degli utenti, e la tensione che provoca la lunga ed estenuante attesa può portare a incidenti tra gli stessi e fra questi e il personale addetto al servizio". La proposta: "Sarebbe auspicabile la consegna a domicilio come già avviene per i pannoloni, o il ritiro nelle farmacie diffuse sul territorio". Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura.