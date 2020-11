Comunali: ballottaggi Sardegna, alle 12 affluenza del 12,2%

(ANSA) - CAGLIARI, 08 NOV - Affluenza in calo, alle 12, rispetto al primo turno nei tre Comuni della Sardegna chiamati al voto per scegliere il sindaco al ballottaggio: 12,2% contro il 15,6% di due domeniche fa.

A Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale, a mezzogiorno ha votato il 12,4%, contro il 18% del primo turno. A Quartu Sant'Elena (Cagliari), terza città della Sardegna per numero di abitanti, ha votato il 12% (14,2%), mentre a Porto Torres (Sassari) l'affluenza è stata del 12,6% (15,9% nel primo turno). (ANSA).