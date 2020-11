Anas: conclusi lavori sulla 131 tra Mogoro e Uras

Sulla Statale 131 l'Anas ha concluso i lavori di manutenzione delle pavimentazioni su un tratto di cinque chilometri della carreggiata in direzione Sassari, tra gli svincoli di Mogoro e Uras, in provincia di Oristano.

I lavori - spiega l'Anas in una nota - hanno riguardato il risanamento profondo della fondazione stradale, la stesa del nuovo asfalto drenante e rifacimento della segnaletica orizzontale con elevate prestazioni di riflettenza.

Nel tratto successivo, fino allo svincolo di Terralba/Marrubiu (al km 76), proseguono intanto i medesimi interventi di riqualificazione finalizzati all'innalzamento degli standard di sicurezza della Statale per un tratto in continuità di circa 15 km.