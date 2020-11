Joao Pedro e Nandez regalano a Gigi Riva la vittoria del 76/o compleanno. Due a zero per il Cagliari alla Sardegna Arena e la Sampdoria, penalizzata dall'espulsione di Augello alla fine del primo tempo, viene raggiunta a quota dieci in mezzo alla classifica.

Un punteggio inedito per i rossoblù: la squadra di Di Francesco finora non aveva mai chiuso una partita senza subire un gol. Per la Samp uno stop dopo quattro risultati utili consecutivi.