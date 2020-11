Covid: focolaio in casa protetta Nuoro, seconda vittima

Seconda vittima nella casa protetta di via Trieste a Nuoro: si tratta di un'anziana di 85 anni deceduta all'ospedale San Francesco. Ne dà notizia il sito della Protezione civile del Comune.

Il bilancio delle vittime sale così a due nella struttura per anziani, dopo il decesso due giorni fa di un pensionato di 81 anni. Il focolaio era scoppiato il 2 novembre scorso, quando 17 ospiti su 20 erano risultati positivi al Covid.

In seguito allo screening anche molti degli operatori erano risultati positivi portanto il bilancio dei contagiati dal virus a 31. Gli ospiti sono tenuti sotto monitoraggio e stretta sorveglianza dei medici dell'Usca.