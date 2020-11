Comunali: domenica e lunedì al voto per i ballottaggi

A due settimane dal primo turno, in tre Comuni della Sardegna si torna al voto per il ballottaggio. Domenica 8 e lunedì 9 novembre seggi aperti nelle tre città oltre i 15mila abitanti: Porto Torres, Quartu Sant'Elena e Nuoro, unico capoluogo di Provincia in questa sfida elettorale.

L'emergenza Coronavirus, con i problemi legati gli isolamenti fiduciari e alla paura di contagi, potrebbe condizionare più pesantamente di quanto non sia accaduto nel primo turno l'affluenza ai seggi, fermatasi al 59,5%. Seggi che peraltro rimarranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica, un'ora dopo il coprifuoco imposto dal Dpcm, una misura che non impedirà ai cittadini di potersi recare alle urne, ma dovranno essere dotati di autocertificazione.

A Nuoro se la vedranno l'uscente Andrea Soddu, di area di centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche, e Pietro Sanna, candidato del centrodestra con Lega, Fi, Psd'Az, Fdi, ProNugoro e Sardegna 2020. Il primo turno ha premiato Soddu (28,8%), in vantaggio di oltre 4 punti sull'avversario (24,3%), e che nel secondo round può anche contare sull'appoggio dell'aspirante sindaco del Pd, Carlo Prevosto, terzo nelle preferenze.

A Quartu Sant'Elena sono in corsa Christian Stevelli (44,2% al primo turno) con 10 liste del centrodestra, e Graziano Milia (36,3%), con sei civiche.

A Porto Torres i contendenti sono Alessandro Pantaleo del centrodestra, che due settimane fa ha ottenuto il 39%, e Massimo Mulas (centrosinistra, al 26%), che però potrà contare sull'appoggio di Franco Satta, candidato arrivato terzo al primo turno.