Climathon, cittadini in gara per proporre idee innovative

La maratona sui cambiamenti climatici Climathon torna a Cagliari per il quarto anno consecutivo, e per la seconda volta sarà organizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. L'evento globale ideato da Climate-KIC, il più importante partenariato europeo in materia di mitigazione e adattamento ai mutamenti del clima, si svolgerà contemporaneamente in 145 città del mondo venerdì 13 novembre con una giornata nella quale quali i partecipanti sono chiamati a una 'sfida' comune: proporre idee e soluzioni concrete e innovative a problemi specifici legati al cambiamento climatico.

Il tema di Climathon Cagliari 2020 è 'La mobilità nella Città Metropolitana nell'epoca del Covid-19 e dei cambiamenti climatici: da criticità a opportunità di sviluppo sostenibile', con due sfide prioritarie: muoversi in sicurezza, ovvero analizzare quali soluzioni sono in grado di contenere il contagio, diminuire il traffico e ridurre l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto; connettività e digitalizzazione, ossia valutare in che modo l'innovazione digitale può ridurre la necessità di spostarsi fisicamente per accedere ai servizi pubblici e privati.

"Questa pandemia - afferma il sindaco metropolitano Paolo Truzzu - ci ha messi di fronte a nuovi scenari che hanno un impatto diretto sulla mobilità, come la didattica a distanza, il lavoro da casa, la riduzione della capacità dei mezzi pubblici e un conseguente maggiore utilizzo dell'auto privata, e la Città Metropolitana sta cercando di rispondere a queste criticità con delle soluzioni concrete, portate avanti anche con le idee dei cittadini, che riescano a coniugare due obiettivi prioritari quali la mobilità sostenibile e le azioni di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici".

Climathon Cagliari 2020 si articolerà in tre giornate e si svolgerà in modalità online, in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della Città Metropolitana. Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente) sul sito www.climathon.climate-kic.org/cagliari, nel quale sono disponibili tutte le informazioni e il programma dell'evento.