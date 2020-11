Basket: ko Pusica, la Dinamo ingaggia il croato Katic

La Dinamo Banco di Sardegna torna sul mercato e a poche ore dalla partita di campionato in trasferta contro Trento, in programma oggi alle 20, annuncia l'arrivo a Sassari dell'ex play della nazionale croata Toni Katic.

Il 28enne nativo di Makarska ha il compito di sostituire Vasilije Pusica, vittima di un grave infortunio subito nel corso della gara di Champions giocata mercoledì. Pusica ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio destro e dovrà restare fuori all'incirca sei mesi.

Katic è un play di 188 centimetri per 82 chilogrammi di peso. ha disputato la sua carriera tra Croazia e Bosnia Erzegovina: dal 2015 al 2019 ha vestito la maglia del Cedevita Zagabria (con Pozzecco assistent coach e Bilan e Kruslin compagni di squadra) debuttando nelle principali competizioni continentali. Con il Cedevita ha conquistato tre titoli nazionali consecutivi (2015-16, 2016-17, 2017-18), quattro Coppa di Croazia (2016, 2017, 2018, 2019) e la Supercoppa di Lega Adriatica (2017).

Nella passata stagione nelle file del Cibona Zagabria ha disputato l'Aba League, chiudendo con 6.5 punti e 2.7 assist di media. Nel 2018 ha indossato la maglia della Nazionale croata, insieme ai connazionali Bilan e Kruslin, disputando le qualificazioni ai Mondiali 2019.