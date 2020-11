Serpente in strada recuperato dalla Forestale a Selargius

(ANSA) - CAGLIARI, 06 NOV - Pensava fosse un serpente velenoso, si è spaventata e ha subito chiamato il Corpo forestale. Un serpente della specie "Colubro ferro di cavallo" è stato recuperato e poi liberato dagli uomini della Forestale.

L'episodio è avvenuto in via Efisio Loni, a Su Planu, nel Comune di Selargius. Chiamati da una passante, i Forestali sono subito arrivati sul posto e hanno constatato che il serpente non era velenoso.

Il rettile, che appartiene a una specie protetta, è stato recuperato e rimesso in libertà nel suo habitat naturale, ai piedi del Parco del Colle di San Michele. (ANSA).