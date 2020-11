Covid:un caso in Tribunale Gallura, palazzo Giustizia chiuso

Chiuso per sanificazione. È l'annuncio sulla home page del sito istituzionale del Tribunale di Tempio Pausania, in Gallura. Oggi gli uffici dovranno essere sanificati, e riapriranno regolarmente lunedì, perché una dipendente è risultata positiva in seguito al tampone cui vengono sottoposte regolarmente tutte le persone che lavorano negli uffici.

Precauzionalmente sono state sospese anche le udienze civili e penali. D'intesa tra i vertici del Tribunale e le autorità sanitarie, sono state adottate tutte le prescrizioni anti Covid e le quarantene fiduciarie.