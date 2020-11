Malati reumatici, visite sine die al Policlinico Monserrato

"Prima ancora della pandemia e nonostante le numerose promesse, il reparto di Reumatologia del policlinico di Monserrato è ancora sprovvisto di personale medico che possa garantire una gestione sia delle visite ambulatoriali che della corsia ospedaliera". Lo denuncia l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare secondo la quale "a pagare le conseguenze di tutta questa situazione sono le persone con malattie reumatologiche e rare che hanno dovuto aspettare mesi prima di essere visitate e ora si vedono ancora rinviare a tempo indeterminato visite e prestazioni indispensabili e non differibili".

"Questa situazione al Policlinico di Monserrato è nota da diverso tempo e non ci si può nascondere di certo dietro la situazione del COVID-19. Chiedo alle Istituzioni una risposta chiara e sincera: c'è la volontà di voler affrontare questa situazione che si trascina ormai da troppo tempo? - domanda Mariella Piredda, referente per la Sardegna dell'Apmarr Aps - In questi mesi ho ricevuto tante telefonate di cittadini disorientati, privi di risposte, spaventati per le incertezze che stanno vivendo sulla loro salute. Nonostante i vari incontri in Regione con l'assessore Nieddu e i suoi delegati, nei quali avevano preso l'impegno di risolvere la problematica della carenza sanitaria nel reparto di Reumatologia del Policlinico di Monserrato, ancora oggi vengo informata che i pazienti non potranno essere visitati e si vedono rinviare le loro visite. Conosciamo bene quanto sia importante la prevenzione e le cure tempestive in determinate patologie Reumatologiche e Rare, spesso sistemiche con il coinvolgimento di diversi organi vitali - aggiunge - Per avere un'adeguata aderenza terapeutica è importante un monitoraggio costante dei pazienti, per monitorare il farmaco e adeguarlo volta per volta. Avere un punto di riferimento, rende la persona più sicura e più fiduciosa nei confronti della propria malattia".