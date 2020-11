Covid: sindaco di Olbia, in città sei contagi al giorno

Sei nuovi contagi Covid al giorno: è la media che si è registrata a Olbia dal 27 ottobre a oggi. Il numero totale di persone positive al virus nel territorio di Olbia è 259, dieci i ricoverati al Giovanni Paolo II, due in terapia intensiva. Nelle scuole cittadine, dall'inizio delle lezioni a questa mattina, i contagiati sono 24.

Dati comunicati oggi dal sindaco, Settimo Nizzi, che ha annunciato di non voler inasprire le limitazioni già imposte dall'ultimo Dpcm di Conte: "A meno che i numeri dei contagi non dovessero aumentare seriamente, non ho alcuna intenzione di intensificare le limitazioni".

Nizzi ha anche invitato a continuare a rispettare le regole: indossare la mascherina, igienizzare le mani, e mantenere le distanze interpersonali. Il primo cittadino ha lanciato anche una appello per gli anziani: "Spesso vengono rimproverati perché tengono il naso fuori dalla mascherina, ma molti di loro soffrono di patologie importanti e hanno bisogno di respirare con maggiore facilità, per cui, chiedo di essere più comprensivi con le persone anziane".

La prossima settimana Nizzi avrà un vertice a Cagliari con il neo commissario dell'Ares, Massimo Temussi, per fare il punto sulla situazione degli ospedali olbiesi riguardo all'emergenza covid e alle altre problematiche.