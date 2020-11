Bomba carta danneggia due automobili ad Alghero

Attentato nella notte ad Alghero. Poco prima di mezzanotte una bomba carta è stata fatta esplodere sotto un'auto posteggiata in via Fondazione Rockefeller, nel quartiere di Sant'Agostino. L'esplosione ha gravemente danneggiato ilo mezzo, una Dacia Sandero. Danni anche per una Renault Clio parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero e i carabinieri della stazione cittadina, che sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili dell'intimidazione.

Sebbene non fosse troppo tardi, considerate le nuove disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, a quell'ora le strade del circondario erano già vuote, perciò nessuno avrebbe visto i malviventi in azione. In molti tra i residenti della zona sono stati destati di soprassalto dal boato e si sono affacciati alle finestre e ai balconi per tentar di capire cosa fosse accaduto e per lanciare l'allarme. Solo i proprietari della vettura potranno fornire indicazioni su un eventuale movente, indirizzando così gli investigatori sulle tracce degli autori dell'avvertimento esplosivo.