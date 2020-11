Sanità: M5s, farmaci non usati vadano ai più bisognosi

L'attivazione di un circolo virtuoso per riutilizzare farmaci non scaduti da distribuire per esempio ai cittadini più bisognosi. E' l'obiettivo di una proposta di legge depositata e illustrata dai consiglieri del Movimento Cinquestelle. Sarà la Giunta a definire le modalità per il recupero, la donazione e il riutilizzo. In particolare le Asl dovranno individuare i punti di raccolta garantendo una distribuzione uniforme sul territtorio regionale. Il testo prevede poi verifiche obbligatorie dopo la presa in carico dei farmaci, le modalità per la registrazione e per la custodia, nonché specifiche campagne informative.

La legge viene anche incontro a un'esigenza sempre più frequente manifestata dai cittadini. "Capita, infatti - ha spiegato la prima firmataria Desirè Manca - che i cittadini si rivolgano al medico per chiedere a chi poter consegnare scatole di farmaci ancora integre che non servono più. Talvolta perché il paziente ha terminato la terapia prescritta, o perché si è reso necessario cambiarla, e nei casi più gravi perché è deceduto".

Attualmente, hanno ricordato i consiglieri pentastellati, in base a una legge del 2007 possono essere oggetto di riutilizzo le confezioni di medicinali validi integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle Rsa e di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare per un loro congiunto dalla Assl. La proposta di legge dei 5Stelle prevede che possano essere oggetto di riutilizzo anche le confezioni di farmaci ad uso veterinario prese in carico dall'Istituto zooprofilattico.