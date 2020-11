Rifiuti: Tari giù a Nuoro, in partenza avvisi di pagamento

(ANSA) - NUORO, 05 NOV - Dopo la riduzione delle tariffe Tari di circa il 35% previsto a settembre dal Consiglio Comunale, sono in arrivo gli avvisi per il pagamento della tassa sui rifiuti.

In alcuni casi, come per Pratosardo, la bolletta Tari ha subito una variazione in aumento per le utenze non domestiche che fino all'anno prima non erano raggiunte dal servizio di igiene urbana. Ora è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta e l'agevolazione è venuta a cadere.

Per le utenze non domestiche, nessuna esclusa, vi sono ulteriori buone notizie: riduzione Tari fino a 500 mq per le aree destinate alla vendita e per produzione rifiuti speciali con dimostrazione documentale dell'avvenuto corretto conferimento alle ditte specializzate. Inoltre è prevista la riduzione Tari in funzione dei metri quadri atti a produrre rifiuti (esempio Officina: se su 100 mq 20 mq sono dedicati agli uffici e 80 mq sono dedicati all'esecuzione di lavori con i quali non produco rifiuti assimilati agli urbani ma rifiuti speciali la Tari è dovuta solo sui 20 m quadri). (ANSA).