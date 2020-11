LeU, 9 casi tra personale reparto Covid al S. Francesco Nuoro

E' "drammatica" la situazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro "in cui si registrano nuovi casi nel reparto Covid che porta a nove il un numero del personale contagiato: 4 medici, 4 OSS e un'infermiera, con un allarmante incremento dei contagi registrato in questi ultimi giorni". Lo denunciano i consiglieri regionali di LeU, Daniele Cocco ed Eugenio Lai che hanno inviato una lettera aperta al presidente della Regione Christian Solinas al quale chiedono di individuare nuovi spazi e assumere nuovo personale.

"Allo stato attuale il personale in servizio presso il reparto Covid è costituito solo da sei medici turnisti (più la responsabile), a fronte di un organico necessario di 18 medici stimato in base all'intensità di cura (semi-intensiva) e al numero dei posti letto (33) - scrivono i consiglieri - Purtroppo le criticità dovute alla carenza di personale non si limitano solo al reparto Covid ma anche al Pronto Soccorso e ad altri reparti dove il lavoro del personale sanitario è reso ancora più gravoso, in questo particolare periodo di emergenza, da intolleranti turni di servizio e in difficili condizioni operative e di sicurezza sanitaria".

Secondo LeU, la struttura ospedaliera "non riesce più a garantire i servizi sanitari ai cittadini perché mancano i medici e le strutture non solo per le urgenze ma anche per le visite e gli interventi già programmati su pazienti non contagiati. Questa situazione comporta gravi ritardi e disagi agli assistiti, generando preoccupazione e incertezza per tutti pazienti che vedono l'Ospedale San Francesco" come il più importante riferimento sanitario del territorio", concludono Cocco e Lai.