Covid: 2 positivi in capitaneria Porto Torres

(ANSA) - PORTO TORRES, 05 NOV - I periodici controlli effettuati all'interno delle amministrazioni militari per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19 ha permesso di individuare due casi di positività all'interno della capitaneria di porto di Porto Torres. I due militari risultati positivi, totalmente asintomatici, sono stati messi in isolamento domiciliare così come alcuni colleghi con cui avevano operato a stretto contatto nei giorni immediatamente precedenti al tampone.

Considerato che la capitaneria aveva già provveduto a innalzare il livello di guardia, così come previsto dall'ultimo Dpcm, molti degli uomini di stanza a Porto Torres operano da alcuni giorni in smart working, perciò il timore che il contagio possa essersi diffuso è molto contenuto. Gli uffici, una volta completata la loro sanificazione, sono pienamente operativi.

Sarà privilegiata nel rapporto col pubblico l'interazione a distanza, via mail o per telefono, limitando alle pratiche più urgenti l'attività in presenza. (ANSA).