Alimentare: eletto nuovo Cda Consorzio Pecorino Romano

L'Assemblea dei soci del Consorzio di tutela del Pecorino Romano ha oggi eletto il nuovo Consiglio d'amministrazione, che resterà in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta. Il Cda si riunirà la prossima settimana per l'elezione del successore dell'attuale presidente, Salvatore Palitta. "Si è raggiunta un'intesa proficua all'interno della compagine sociale. E questo - sottolinea Palitta - è certamente un buon preludio per dare continuità al lavoro fatto finora e alla condivisione degli obiettivi, nell'unità di intenti e nell'interesse dell'intero comparto. Ci aspettano anni non facili in un mondo completamente stravolto dalla pandemia, ma con il lavoro comune riusciremo a raggiungere i risultati che tutti auspichiamo".

Il nuovo Cda è composto da Andrea Pinna F.lli Pinna; Gianni Maoddi, azienda Maoddi; Antonio Mura, Sardaformaggi; Antonio Maria Sedda, Sepi Formaggi; Lorenzo Sanna FOI/Auricchio; Giuseppe Serra, Industria Agroalimentare Serra; Salvatore Palitta, Latteria Pattada; Tonino Pintus, Agriexport; Bachisio Orritos, Latteria Costera Anela; Giovanni Deruda, Lait Ittiri; Renato Illotto, Cao; Salvatore Pala, Unione Pastori Nurri; Pietro Piras, Lacesa; Paolo Fadda, Latteria Bonorva; Giannetto Arru Bartoli, Latteria Pozzomaggiore.