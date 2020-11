"Santa Barbara" e droga in casa, 70enne arrestato a Quartu

Sei tubi esplosivi, quattro detonatori, quattro fucili a canne mozze, una carabina, due "tubi fucile" esplodenti costruiti artigianalmente, 250 cartucce per fucile e pistola, oltre dieci chili di hashish in panetti e 400 grammi di cocaina. È la "Santa Barbara" sequestrata ieri dagli agenti della squadra mobile nell'abitazione di Emilio Casu, 70 anni, arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi clandestine, di esplosivi e di stupefacenti. Il blitz è scattato a Quartu Sant'Elena.

I poliziotti, in collaborazione delle unità cinofile e antiesplosivo, hanno passato al setaccio l'abitazione del pensionato indicato come cacciatore di frodo. Nella cantina sono state trovate le armi e la droga, mentre in un deposito attrezzi nel cortile, gli uomini della Mobile hanno recuperato sei "pie bomb", fatte con un tubo metallico sigillato alle estremità, con all'interno, complessivamente, 1 chilo e 200 grammi di esplosivo da cava ad alto potenziale. Gli ordigni, pronti all'uso, stati rimossi dagli artificieri e fatti brillare. Trovati anche quattro detonatori a miccia e due elettrici. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza della droga e delle armi.