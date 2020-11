Ordigno bellico scoperto vicino a Statale 196 a Villacidro

Un ordigno bellico è stato rinvenuto nel primo pomeriggio a Villacidro, in località Tronconi, non troppo distante dalla Statale 196.

La scoperta è stata fatta da un cercatore di residuati bellici che con un metal detector ha individuato la bomba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Villacidro e i carabinieri. La zona è stata transennata ed è costantemente presidiata anche dai barracelli e dalla Protezione civile.

Dell'ordigno si vede solo una piccola parte. Dai primi rilievi sembrerebbe una bomba da 250 chili. Domani mattina sarà eseguito un dettagliato sopralluogo con gli artificieri per capire spostare o far brillare l'ordigno. Durante le operazioni potrebbe anche essere necessario chiudere la statale 196, visto che l'area di salvaguardia di 500 metri la colloca al suo interno.