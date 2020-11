Musica: a Sassari Suor Angelica di Puccini in streaming

Un'inedita "Suor Angelica" sbarca a Sassari per il primo appuntamento a porte chiuse e in diretta streaming della stagione allestita dall'Ente Concerti "Marialisa de Carolis". Venerdì 6 e sabato 7 alle 20 e domenica 8 alle 17 l'opera di Giacomo Puccini andrà in scena al Teatro Comunale senza pubblico, ma si potrà assistere gratuitamente connettendosi a www.enteconcertidecarolis.it e cliccando su "Streaming".

Il "de Carolis" conferma le tre serate in cartellone, onorando gli impegni con artisti e pubblico. "Suor Angelica" sarà preceduta da un'introduzione musicale dedicata al particolare momento attraversato dal mondo del teatro: si eseguirà per la prima volta un'originale Ave Maria composta da Stefano Garau e interpretata da Elisabetta Scano.

L'allestimento è del regista Giulio Ciabatti, i costumi di Filippo Guggia, il progetto scenico di Maddalena Moretti, le luci di Tony Grandi. Protagonista è Maria Teresa Leva, affiancata da Anna Maria Chiuri e Giovanna Lanza. Eccezion fatta per la marchigiana Sara Rocchi, le comprimarie sono tutte sarde: Lara Rotili, Elena Schirru, Chiara Tosi, Laura Delogu, Vittoria Lai, Rita Cugusi, Laura Scanu, Elena Pinna, Margherita Massidda e Cristina Raiano. L'orchestra sarà diretta da Aldo Sisillo.