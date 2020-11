Covid: sanità sassarese, Sensi non è positivo

(ANSA) - SASSARI, 04 NOV - Contrariamente a quanto si è appreso nella tarda serata di ieri, il nuovo direttore dell'Area socio sanitaria del distretto di Sassari, Flavio Sensi, non è positivo al coronavirus e non è in isolamento domiciliare. A smentire categoricamente la notizia è l'Ats. Frattanto sono migliorate le condizioni di Marco Antonio Guido, coordinatore dell'Emergenza da Sars Cov 2 per il Nord Sardegna, dimesso dopo due giorni di ricovero nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dove resta invece tuttora ricoverato Marcello Acciaro, responsabile dell'Unità di crisi Nord Sardegna. Le sue condizioni di salute sono ritenute non preoccupanti ma serie, ed è costantemente monitorato dai medici. (ANSA).