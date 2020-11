Covid: due morti negli ospedali del Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 04 NOV - Il sindaco di Monti, in Gallura, Emanuele Mutzu, ha annunciato il decesso a Sassari di un concittadino positivo al Covid-19, mentre dal Comune di Silanus (Nuoro) arriva la conferma di un altro anziano di 85 anni morto nell'ospedale di Ozieri (Sassari).

"Ricoverato dalla scorsa settimana in un ospedale di Sassari, è morto avantieri", dichiara il primo cittadino gallurese, spiegando poi che "il familiare suo convivente è risultato negativo al tampone" e che "siamo ancora in attesa di conoscere l'esito dei tamponi degli altri contatti stretti". Mutzu riferisce di aver ricevuto ieri la notizia di un altro positivo a Monti e raccomanda a tutti massima prudenza. (ANSA).