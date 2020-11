Covid: casi positivi, chiusa scuola infanzia a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 04 NOV - Un'altra scuola chiusa a Cagliari per Covid, la quarta in pochi giorni.

Il sindaco Paolo Truzzu, con l'ordinanza n. 73 firmata oggi, ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale, dal 4 al 9 novembre, del nido d'infanzia e della scuola d'infanzia "Qui, Quo, Qua" in via Kock, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche.

Il provvedimento - spiega l'amministrazione comunale - si è reso necessario a seguito di alcuni casi di positività al Covid 19.

