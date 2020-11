Ciclista 74enne muore travolto da un'auto a Uta

È stato centrato in pieno da un'auto ed è morto sul colpo. Tragedia oggi pomeriggio a Uta. La vittima è un ciclista di 74 anni, Francesco Fais, originario di Desulo ma residente a Decimomannu.

L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte Sant'Ambrogio. Il ciclista stava percorrendo la strada, quando dal lato opposto è arrivata un'auto che in fase di sorpasso lo ha travolto. Il ciclista è stato sbalzato dalla bici, finendo sull'asfalto.

L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Uta e di Decimomannu e un'ambulanza del 118. Ma nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il 74enne non c'è stato nulla da fare.

Il conducente dell'auto sarà indagato con l'accusa di omicidio stradale. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.