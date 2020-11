Turismo: Palazzo Doglio miglior nuovo hotel d'Europa

(ANSA) - CAGLIARI, 03 NOV - Palazzo Doglio, la struttura alberghiera in pieno centro a Cagliari, inaugurata lo scorso inverno, è il miglior nuovo hotel d'Europa. Ha infatti vinto l'Europe's Leading New Hotel, uno degli ambiti riconoscimenti annunciati dall'organizzazione dei World Travel Awards, gli Oscar del Turismo che dal 1993 premiano le eccellenze dell'industria turistica internazionale. L'albergo è stato inaugurato a febbraio ed è stato "trainato" da un team formato in gran parte da allievi del Forte Village di Santa Margherita di Pula sotto la guida del direttore generale Dino Mitidieri.

Tra i tanti eventi organizzati, spicca il calendario delle "Notti Stellate" all'Osteria del Forte con la proposta di esclusive cene a quattro mani che hanno visto protagonista l'executive chef Alessandro Cocco insieme ad alcuni fra i più rinomati chef stellati, come Andrea Berton, Massimiliano Mascia, Fabio Pisani, Matteo Grandi e Alessandro Breda. Tra le altre iniziative "Cantine alla Corte" con le più rinomate cantine sarde e la rassegna "Musica a Corte". Forte anche l'impegno sociale a supporto del comitato regionale di Airc e nella collaborazione con Summer Mode per la raccolta fondi a sostegno dell'ospedale Businco di Cagliari. Sono state lanciate proprio in questi giorni delle nuove iniziative, dedicate ai cittadini di Cagliari e ai residenti sardi per permettere di scoprire l'hotel. (ANSA).