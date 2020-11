Lei Festival, la sfida di vivere le emozioni con la lettura

Incontri in streaming, e in presenza, a Cagliari, Sassari, Pau, Arbus e Quartu Sant'Elena, laboratori e mostre. E una parola chiave, "Sfida", tema e titolo della V edizione del Lei Festival firmato Compagnia B, direzione artistica di Alice Capitanio. Dal 5 novembre al 3 dicembre la kermesse si confronta con le questioni scottanti del presente: ambiente e nuove tecnologie, migrazioni, discriminazioni di genere, educazione, crescita interiore.

Nove le conferenze gratuite sul www.leifestival.com, sulla pagina Facebook e canale YouTube. La giornalista Nicoletta Dentico apre gli incontri il 6, tutti della durata di un'ora, alle 19 con "Filantropia globale: la falsa generosità". Poi è la volta del filosofo Leonardo Caffo con "Quattro capanne: una sfida per vivere nel mondo". Il 7 alle 18 la sociologa Graziella Priulla parla di "Parole Tossiche e Sessismo: il linguaggio come specchio del degrado della società". Matteo Saudino si interroga su quale ruolo possa ricoprire oggi la filosofia nella società liquida e ipertecnologica. La filosofa Michela Marzano è protagonista con una conferenza dal titolo "La sfida della fiducia".

L' 8 alle 17 Marina Pierri, critica televisiva, sottolinea in "Eroine" la capacità delle serie Tv di modificare sensibilità e costumi dando voce agli 'invisibili'. Lo studioso Davide Sisto si interroga sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Maurizio Pallante mette l' accento su "Il diritto di non emigrare". Chiude Gianluca Magi, storico delle religioni. Nel suo incontro si affida al potere dell'immaginazione per una "ri-evoluzione" interiore.

In cartellone una serie di attività collaterali: laboratori, escursioni a piedi e in bici tra un brunch letterario e una riflessione sull'editoria digitale. Spazio anche al workshop "Dall'idea al romanzo" con Massimiliano Ferrone. Vichi De Marchi presenta l'Atlante dell'infanzia di Save the Children. Il 3 dicembre alle 11, alla presenza della rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo, saranno proclamati i vincitori del concorso Voceversa. Programma completo su www.leifestival.com.