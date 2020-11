Un morto in ospedale a Ozieri, allarme del sindaco

C'è una nuova vittima da Covid-19 in Sardegna. È un uomo proveniente da un paese dell'entroterra e arrivato in ambulanza all'ospedale di Ozieri, in provincia di Sassari, dove è deceduto a causa delle gravissime difficoltà respiratorie che presentava già al suo arrivo. La sua morte ha spinto il sindaco di Ozieri, Marco Murgia, ad esprimere forte preoccupazione e a lanciare l'allarme. "Con i Pronto soccorso di Nuoro e Oristano praticamente chiusi e quello di Sassari al tracollo, stanno arrivando qui pazienti provenienti dappertutto, ma questa struttura non può reggere un carico simile. La nostra area grigia ha solo tre posti, ma stanno arrivando molti più positivi. Non ci sono più posti Covid da nessuna parte". "Purtroppo ci sono grandi problemi di comunicazione tra una struttura e l'altra, e ne derivano gravi difficoltà logistiche e sanitarie - prosegue Murgia - per esempio dal Pronto soccorso di Ozieri i pazienti Covid dovrebbero essere dirottati al Policlinico di Sassari o al Mater Olbia, ma sinora questo non è stato possibile".