Scuole chiuse a Burcei dopo primo caso Covid in paese

Stop alle lezioni e scuola secondaria di primo grado chiusa oer un giorno a Burcei dove ieri è stato ricontrato il primo caso di Coronavirus. A dare l'annuncio il sindaco del paese, Simone Monni, anche su Fb."Il paziente attualmente si trova in isolamento domiciliare e sta bene - scrive il primo cittadino - Considerato l'incremento dei casi di Covid-19 nei comuni limitrofi e viste le difficoltà da parte di ATS a comunicare tempestivamente ai Comuni interessati gli esiti di tamponi e/o quarantene e/o isolamenti fiduciari, si chiede alle persone di comunicare direttamente e tempestivamente al Sindaco, oltre che al medico di famiglia, eventuali casi di positività al Covid - 19. In questo modo con il dovuto rispetto per la privacy dei cittadini disporremo di tutti i dati necessari per organizzare al meglio eventuali azioni di contrasto al propagarsi dell'epidemia nel nostro comune".