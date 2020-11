Covid: morta un'altra anziana suora a Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 03 NOV - C'è una nuova vittima del Covid a Oristano: si tratta di una suora di 94 anni dell'Istituto del Sacro Costato, che si aggiunge ad uomo residente a Nuraxinieddu di 76 anni che era ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari, deceduto ieri. Entrambi - fa sapere l'amministrazione comunale - erano affetti da altre patologie.

La suora è morta nella sede dell'istituto in via Vittorio Veneto. E' la seconda religiosa dell'istituto vittima del Covid, a cinque giorni dalla morte di un'altra suora.

Intanto a Oristano oggi si registrano anche altri due contagi.

"In una sola settimana a Oristano registriamo la morte di 4 soggetti positivi al Covid - osserva il sindaco Andrea Lutzu -.

Dopo il volontario della Croce rossa e la suora deceduta il giorno stesso in cui sono stati accertati 12 contagi all'interno dell'istituto del Sacro Costato, tra ieri e oggi abbiamo appreso con dolore la notizie di queste due nuove croci. La situazione è sempre più critica e occorre che tutti ne prendano piena coscienza".

Per effetto dell'aggiornamento odierno in città i casi positivi accertati dall'inizio di settembre diventano 197 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 225), i pazienti guariti sono 69 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 94), mentre i soggetti ancora in cura sono 124. I pazienti ricoverati in ospedale sono 14. (ANSA).