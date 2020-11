Covid: focolaio in casa protetta, anziana muore in ospedale

(ANSA) - CASTELSARDO, 03 NOV - Allarme Covid-19 a Castelsardo per il focolaio all'interno di una casa protetta per donne anziane disabili mentali gestita dalle suore del Gestemani nella frazione di Lu Bagnu. Nella casa di cura sono stati accertati 18 casi di positività al coronavirus fra ospiti, suore e personale.

Sebbene la notizia non sia stata confermata ufficialmente, risulta anche un decesso: una donna originaria di Siligo deceduta la scorsa notte nell'ospedale di Sassari, dove era ricoverata da domenica.

L'Ats ha effettuato 48 tamponi e si è in attesa di conoscere i risultati. Nel frattemopo, il sindaco Antonio Capula ha deciso di chiudere in via precauzionale la scuola dell'infanzia attigua alla casa di cura, anche questa gestita dalle suore. Ad aggravare l'emergenza è la necessità di garantire assistenza alle disabili ospiti della struttura, dato che gli operatori socio sanitari sono tutti in isolamento domiciliare e solo tre restano in servizio. Il sindaco ha chiesto e ottenuto l'aiuto della Protezione civile, che sta garantendo almeno la somministrazione dei pasti alle suore e alle donne assistite nella casaa protetta. (ANSA).