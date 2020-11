Covid, fioccano multe in locali del Cagliari e Sud Sardegna

Teneva aperto il circolo privato anche la sera nonostante il divieto imposto dalla normativa entrata in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Il titolare di un circolo privato di via Mandrolisai a Cagliari dovrà adesso pagare una multa di 400 euro. Ieri sera gli agenti della polizia municipale e della Questura hanno eseguito un controllo del circolo privato, scoprendo che all'interno c'erano alcuni clienti. La violazione verrà comunicata anche alla Prefettura e al Servizio delle attività produttive del Comune per gli ulteriori provvedimenti tra quali la sospensione dell'attività.

Sanzioni anche per il titolare di una sala giochi di San Gavino Monreale, aperta nonostante il divieto e per titolare e tre avventori di un bar a Iglesias che non rispettavano il distanziamento di un metro. I controlli in questi ultimi due episodi sono stati condotti dai carabinieri di Villacidro e Iglesias.