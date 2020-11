Pronto soccorso Nuoro nel caos, esposto Nursing in Procura

"Al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro c'è una situazione drammatica: personale allo stremo, pazienti in corridoio per mancanza di posti letto nei reparti Covid e nessuna sicurezza per operatori e ospiti che vi arrivano". Lo denuncia il sindacato degli infermieri Nursind che questo pomeriggio, dopo una lettera inviata al commissario straordinario Covid di Nuoro Gesuina Cherchi e al direttore generale dell'Ares Massimo Temussi, ha portato le carte alla Procura di Nuoro.

"Al pronto soccorso il personale già insufficiente è decimato dalle positività - spiega Annarita Ginesu rappresentante del sindacato - e l'emergenza è pesante: ci sono ancora 20 pazienti covid dalla fine di ottobre ricoverati nelle barelle in Pronto soccorso perché mancano i posti nei due reparti di Malattie Infettive e nel secondo reparto covid. Manca la sicurezza: chiunque arrivi in reparto può contaminarsi perché le aree covid e quelle no-covid non sono ben separate e non ci sono operatori a sufficienza per gestire le emergenze, per cui capita che il personale passi da un percorso all'altro senza il tempo di provvedere per bene alla sanificazione.

Chiediamo un immediato apporto di risorse: medici infermieri e Operatori socio-sanitari. Così non si può andare avanti - rimarca la sindacalista - I colleghi sono allo stremo e manca la sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti che arrivano". Secondo Ginesu, "anche l'ospedale da campo non funzionerà se non arriva personale. La Procura prenda in mano la situazione e intervenga". Quello di oggi non è l'unico esposto in Procura presentato dal Nursind al San Francesco: il primo a marzo per la mancanza di dispositivi di protezione individuali, l'altro 15 giorni fa per denunciare la situazione nel reparto di Malattie infettive.