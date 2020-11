Covid: emergenza nell'Oristanese , sit-in sabato 7

(ANSA) - ORISTANO, 03 NOV - I contagi da Covid 19 avanzano e nel centro Sardegna scattano le campagne di screening, mentre nell'Oristanese monta la protesta per la gestione delle emergenze e della sanità territoriale. E sabato 7 novembre sarà mobilitazione per chiedere maggiore attenzione per gli ospedali San Martino di Oristano e i nosocomi di Ghilarza e Bosa. Lo rivelano i quotidiani sardi. In prima linea non solo i medici, sindacati e i comitati cittadini ma anche le istituzioni, con i sindaci che protestano per organici sempre più carenti, reparti in affanno e lunghe liste d'attesa. Previsto un sit-in davanti alla sede della Assl in via Carducci, a partire dalle 10.30.

Nel frattempo i primi cittadini di Macomer e Lanusei, nel Nuorese, avviano due distinte campagne con i test sierologici.

Nel primo caso sono state aperte le prenotazioni per la popolazione, nel secondo si è partiti con gli esami su docenti alunni delle scuole. (ANSA).