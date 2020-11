Covid: dopo Convitto a Cagliari chiude anche scuola Satta

(ANSA) - CAGLIARI, 03 NOV - Casi di positività tra il personale dell'istituto comprensivo Satta di via Angioy, nel centro storico di Cagliari. E il sindaco Paolo Truzzu ha disposto, a partire da oggi, la chiusura della scuola. Sono sospesi il ricevimento del pubblico e le lezioni in presenza delle classi del plesso sino al 7 novembre. È il secondo caso dopo lo stop del Convitto Nazionale sino al 7 novembre.

"Chiudere una scuola - ha spiegato Truzzu su Facebook - è sempre una scelta dolorosa, ma la salute dei nostri ragazzi e degli operatori scolastici viene prima di tutto". Poi una raccomandazione: "Il virus continua a circolare tra noi in maniera diffusa - conclude il primo cittadino - vi invito pertanto ancora una volta a rispettare le regole. Distanziamento e mascherina. È l'unico modo per limitare i rischi. E come sempre dipende solo da noi". (ANSA).