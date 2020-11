Covid: 8 posti in più nel reparto dedicato al Mater Olbia

(ANSA) - OLBIA, 03 NOV - Il Mater Olbia Hospital accresce la dotazione di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19. Passano da 14 a 22 i posti disponibili: 14 in degenza ordinaria e 8 in terapia sub intensiva.

La Direzione Sanitaria del nosocomio lo ha comunicato questo pomeriggio all'Azienda Tutela Salute-ATS e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione, con una nota a firma di Franco Meloni, consulente per la Governance e Direttore sanitario del Mater Olbia.

Tutti i posti letto dedicati ai pazienti Covid si trovano in un reparto completamente isolato dal resto dell'ospedale, in ambiente a pressione negativa e sono assistiti da personale dedicato esclusivamente a questo settore. Equipe che oggi si arricchisce di due nuovi medici, uno inviato dall'azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari e uno assunto dal Mater Olbia.

"Grazie a queste procedure - sottolinea la direzione sanitaria - non si arrestano quindi le ordinarie attività diagnostiche e l'assistenza ospedaliera a favore di tutti i pazienti non Covid e non vengono nemmeno sospesi i nuovi ricoveri, in costante e prudente equilibrio tra la necessità di soddisfare la domanda di prestazioni sanitare 'ordinarie' e la sicurezza di sanitari e pazienti nella delicata organizzazione e gestione delle aree destinate a trattare i malati Covid". (ANSA).