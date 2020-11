Comunali: niente apparentamenti a Quartu ma Pd appoggia Milia

Niente apparentamenti a Quartu Sant'Elena in vista del ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 novembre tra Christian Stevelli del centrodestra, a capo di una coalizione formata da dieci liste, e Graziano Milia, leader di sei civiche. L'ex sindaco di Quartu, però, potrà contare sull'appoggio dell'elettorato di centrosinistra.

E' l'indicazione data dalle segreterie cittadine di Pd e Articolo Uno che al primo turno avevano sostenuto il consigliere comunale uscente Francesco Piludu come candidato sindaco. "Non possiamo permettere che Quartu e il destino di tutta la sua comunità - questo uno dei passaggi chiave - siano lasciati alla destra sardoleghista che guida, con pessimi risultati, la Regione. Per questa ragione, in sintonia con gli esponenti regionali e provinciali dei nostri partiti, esprimiamo l'auspicio che gli elettori quartesi si orientino a sostenere l'elezione a sindaco di Graziano Milia, che ha sempre svolto la sua attività politica e amministrativa nell'ambito delle forze progressiste e democratiche".