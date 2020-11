Ateneo Cagliari: stop tasse a chi segue familiari malati

Esenzione totale dal pagamento delle tasse all'Università di Cagliari per i caregiver familiari, gli studenti che assistono e si prendono cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata. Lo ha stabilito il Senato accademico dell'ateneo del capoluogo. Su questo punto - spiega l'Universit á- non esiste una normativa dettagliata a livello nazionale, ma l'ateneo ha deciso di approvare ugualmente l'esenzione perché in linea con le altre iniziative intraprese in occasione della gestione della grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con le direttive impartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Governo.

"Da sempre l'Università di Cagliari è attenta ai temi legati al diritto allo studio - dichiara la rettrice Maria Del Zompo - E' quello che facciamo anche con questa nuova iniziativa, non limitando a tenere conto soltanto delle condizioni di reddito degli studenti, ma anche delle più generali condizioni di contesto familiare e sociale".