Covid: M5s, pronto ospedale da campo a Nuoro ma senza medici

"L'ospedale da campo che supporterà l'attività del presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro è pronto ma i dubbi sulla sua operatività non mancano. Non si sa chi lo gestirà e mancano all'appello oltre 130 medici".

"Ancora una volta - denuncia la senatrice del M5s Elvira Lucia Evangelista - emergono tutti i ritardi della Giunta Solinas nella gestione dell'emergenza sanitaria, da mesi sappiamo che mancano i medici per i reparti Covid e la Regione arranca per i suoi stessi ritardi".

"Non si sa nulla - attacca l'esponente dell'opposizione - sull'esito del bando regionale, giunto già in grave ritardo, finalizzato al reclutamento di nuovi medici. L'assessore alla Sanità Nieddu dica in quanti hanno risposto e quando verranno assunti gli eventuali aderenti. Si tratta peraltro di contratti di appena 6 mesi e con retribuzioni decisamente inferiori a quelle offerte in altre regioni italiane. La situazione è molto seria - insiste la parlamentare sarda - non sono consentiti ulteriori ritardi o esitazioni da parte della giunta regionale della Sardegna".