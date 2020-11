Contagi in aumento, sindaco Bonorva chiude le scuole

Scuole chiuse fino al 15 novembre a Bonorva. Davanti alla crescita di casi positivi nel paese in provincia di Sassari, il sindaco Massimo D'Agostino ha emanato oggi un'ordinanza con cui dispone la chiusura dei plessi della scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado di via Giovanni XXIII e via Salaris. Chiuso anche l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente in località Sas Palazzinas. A Bonorva ci sono otto casi accertati di coronavirus, diverse persone in isolamento fiduciario, ma "si è in attesa di ulteriori esiti che riguardano numerosi bambini e i loro familiari", spiega il sindaco. "Tutto ciò potrebbe portare a un aumento esponenziale dei possibili contagi", continua D'Agostino per spiegare la chiusura delle scuole.