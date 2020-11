Comunali: P.Torres, coalizione civica Satta sostiene Mulas

"Pieno appoggio alla candidatura di Massimo Mulas al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi". Lo annuncia la coalizione civica che al primo turno ha sostenuto la candidatura a sindaco di Porto Torres di Franco Satta, che ha sfiorato l'impresa di battere quello di cui oggi diventa un alleato. Al ballottaggio dell'8 e 9 novembre Mula, che ha ottenuto il 26% dei consensi, sfiderà il candidato del centrodestra, Alessandro Pantaleo, che al primo turno ha ottenuto il 39% delle preferenze.

L'appoggio viene definito come il "presupposto fondamentale per la condivisione di idee, progettualità, governabilità e senso di comunità e responsabilità - si legge nel documento della coalizione civica - nei confronti di una città-territorio che non può e non deve restare orfana di una guida e un'azione amministrativa valida e autorevole". La coalizione fa sapere che "sono state avviate in questi giorni delle profonde interlocuzioni col candidato sindaco della coalizione di centrosinistra" e che si tratta di "un ragionamento aperto, di carattere programmatico, che ha posto in evidenza l'avvicinamento tra le parti su alcuni aspetti inerenti la portualità, il decoro cittadino, l'Asinara e la gestione del patrimonio archeologico".

Un approccio finalizzato, dice il documento, "ad assicurare la più ampia condivisione e supporto alle azioni amministrative da porre in atto per l'immediato futuro". Il percorso, in conclusione, è ispirato dalla considerazione che "la volontà degli elettori ha sancito al primo turno un risultato politico molto importante, che impone a tutti gli attori in campo il dovere di aprire un indispensabile confronto, vitale per il futuro di Porto Torres".