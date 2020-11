Ambiente: 400 kg di rifiuti ripescati nel golfo di Oristano

Oltre 400 chili di rifiuti per circa 4 metri cubi di volume: sono i numeri del materiale raccolto nelle due giornate di pulizia dei fondali mercoledì 28 ottobre a Mare Morto e venerdì 30 ottobre a Torregrande. L'iniziativa, organizzata da Flag pescando, con il supporto tra gli altri di subacquei, Ricciai e capitaneria di porto, ha consentito di ripulire il mare da rifiuti di plastica, ferro e vetro adagiati sulle praterie di Posidonia del Golfo di Oristano.

Così sono state decine le vecchie nasse, pezzi di cime, brandelli di rete, bottiglie di vetro e tanto altro che ricciai recuperati dal fondo e traportato sul mezzo nautico specializzato della Tharros Marittima, sotto lo sguardo della Guardia costiera e degli esperti dell'Area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" e CNR-IAS. "Siamo molto soddisfatti di come si sono svolte le giornate e dei risultati che abbiamo conseguito - commenta Alessandro Murana, presidente del Flag Pescando - Avevamo l'obiettivo di testare una collaborazione importante ed estesa tra attori pubblici e privati del territorio, un partenariato che potrebbe darsi l'obiettivo di diventare stabile per provare a ideare e progettare in futuro un'operazione su più vasta scala".