"Four" va on line e la danza diventa plurale in rete

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - Cala il sipario sul Find 38/ Festival Internazionale Nuova Danza firmato Maya Inc. Ha chiuso il cartellone "Four", la nuova produzione dell'Asmed/ Balletto di Sardegna che dopo essere stata presentata sui social e su YouTube resterà visibile in streaming su www.instagram.com/find_danza, sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell'Asmed. Fin dal titolo "Four" rivela la sua dimensione "plurale": quattro assoli compongono un immaginifico racconto per quadri ispirato alla complessità del mondo contemporaneo.

Sotto i riflettori i coreografi e danzatori Matteo Marchesi, autore e interprete di "Virtus" sul significato moderno delle virtù cardinali, Manolo Perazzi con il suo "Now Loading" tra rottura della routine e scenari da videogame, Olimpia Fortuni con "La Caduta" dove assume la forma di un "salvifico" angelo della morte e infine Sara Pischedda che in "Vis à Vis" si confronta con le "sirene" della civiltà dell'immagine per approdare al dilemma "essere o non essere".

"Noi non ci arrendiamo" è il nuovo slogan, che si aggiunge a "All we can do is dance" (tutto quello che possiamo fare è ballare), fil rouge del Find 38: la danza non si ferma, anzi l'evento "a porte chiuse" al Teatro Civico di Sinnai conquista spettatori anche oltreoceano. "Una scelta difficile e quasi paradossale per un'arte fondata sulle geometrie di 'corpi' in movimento - sottolinea la direttrice Cristiana Camba - in questi tempi difficili la rete è stata una risorsa utile e preziosa, uno spazio di condivisione e approfondimento che non può né deve sostituirsi all'emozione dello spettacolo dal vivo". Il Find 38 prosegue in dicembre con la seconda tranche di Breaking 8/ Festival Internazionale di Videodanza. Iscrizioni entro il 25 novembre. (ANSA).