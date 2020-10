Falso allarme bomba a Cagliari, mastello rifiuti abbandonato

Falso allarme bomba ieri notte in via Deledda a Cagliari per un mastello dei rifiuti abbandonato. Un cittadino, transitando nella zona, ha visto l'involucro e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Cagliari e gli artificieri. La zona è stata transennata per consentire le verifiche degli specialisti dell'Arma. Per fortuna il contenitore era vuoto ed era stato abbandonato qualcuno. L'allarme è rientrato dopo pochissimo tempo.