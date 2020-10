Covid: Aou Sassari apre nuova area tamponi al palazzo Rosa

(ANSA) - SASSARI, 31 OTT - L'Aou di Sassari ha realizzato un'area tamponi al secondo sottopiano del Palazzo Rosa, uno degli edifici dell'azienda ospedaliero-universitaria. Sono stati installati tre box e poltroncine per chi è in attesa. Attiva da lunedì, è destinata agli utenti in pre-ricovero, day hospital, ricoverati e per i dipendenti dell'Azienda ospedaliera universitaria. L'area coperta sostituirà quella usata sinora, nel retro di Malattie infettive, che ha accolto in media 150 utenti non ricoverati al giorno tra pazienti in pre-ricovero e dipendenti.

I lavori sono stati realizzati dall'Ufficio tecnico aziendale.

Il personale della struttura di Sorveglianza sanitaria ha fatto l'ultimo sopralluogo prima dell'apertura del 2 novembre.

All'ingresso è stato installato un termo-scanner per rilevare la temperatura degli utenti in ingresso. Sistemate anche poltroncine per l'attesa. Sarà garantito l'accesso al piano superiore per l'uso dei bagni. (ANSA).