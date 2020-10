ANSA-IL-PUNTO/COVID: impennata morti in Sardegna,13 decessi

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - E' boom di morti per Covid in 24 ore in Sardegna: 13 decessi, il dato più alto dall'inizio dell'emergenza che ha fatto finora 227 vittime. Tra gli ultimi casi quello di una donna di Macomer (Nuoro), la cui salma è stata fermata nella camera mortuaria del vecchio cimitero in attesa di tumulazione: un episodio che ha fatto scattare la sanificazione dell'intera struttura in vista della commemorazione dei defunti.

Nell'Isola, dove si registrano 325 nuovi positivi in 24 ore che fanno salire a 9.431 i casi di Covid-19 complessivamente accertati - aumenta anche la pressione sugli ospedali. Sono 349, infatti, i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (26 in più rispetto al dato di ieri), mentre diminuisce di una unità il numero di quelli in terapia intensiva, 39 in tutto. E a Sassari, dove nei giorni scorsi, a causa del grande numero di accessi registrati al Porto soccorso, si è rischiato la paralisi della struttura e di produrre ingestibili sovraccarichi negli altri reparti ospedalieri, i vigili del fuoco di Sassari hanno allestito alcune tende da campo. Serviranno per alloggiare i pazienti in arrivo con le urgenze nei momenti di punta.

Intanto, mentre l'Anci Sardegna ipotizza mobilità e Dad alternata ma anche lockdown regionali o provinciali, nell'Oristanese un intero paese di 480 abitanti si chiude dopo 10 contagi accertati e decine di persone in isolamento. E' Nughedu Santa Vittoria, che rimarrà in una sorta di lockdown sino a quando non verranno tracciati tutti i contagi. Il sindaco, Francesco Mura, ha infatti firmato un'ordinanza che impone la chiusura di tutte le scuole, di bar, pizzerie, ristoranti, circoli privati e anche del cimitero, sospendendo le cerimonie religiose, comprese quelle della commemorazione dei defunti. Stretta anche sulle uscite di casa: è consentito lo spostamento solo per "attività lavorative; compravate esigenze urgenti e non derogabili limitatamente ad un solo componente per famiglia, per effettuare acquisti di prima necessità". "Confido molto nella responsabilità dei miei concittadini - ha spiegato Mura, che nell'ordinanza non ha inserito nessuna data di scadenza per queste nuove misure. "Sarà revocata quando avremo i dati". (ANSA).