A Olbia pit stop tamponi trasloca in via del Quarzo

Il pit stop tamponi di Olbia trasloca. Assl e Comune hanno deciso di trasferire la tensostruttura in via del Quarzo, nei pressi della Cittadella della Carità e della Chiesa di San Michele Arcangelo. Una decisione dettata dall'esigenza, condivisa, di alleggerire il traffico nel centro cittadino. L'attuale sistemazione nel parcheggio del Dormitorio di via Canova, dove il servizio resterà operativo sino a domani, ha fatto registrare alcune criticità. Il trasloco sarà effettivo da lunedì 2 novembre. Si potrà accedere da via dell'Ametista e si uscirà da via del Quarzo. Il servizio è rivolto ai casi sospetti che sono stati contatti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl, ma prevede l'esecuzione dei tamponi anche per i soggetti positivi in sorveglianza sanitaria e in isolamento domiciliare che necessitano di test per la verifica della negatività virologica. La nuova struttura sarà a disposizione anche dei medici di Medicina generale impegnati nella campagna vaccinale antinfluenzale.