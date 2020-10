Basket: tamponi negativi,Sassari pronta per sfida con Varese

Dopo il caso di positività al covid riscontrato nei giorni scorsi su un giocatore, in casa Dinamo si tira un sospiro di sollievo. A parte il componente del roster che già da inizio settimana si trova in regime di isolamento, tutti gli altri sono risultati negativi. L'esito del tampone effettuato su tutta la rosa, lo staff tecnico e i dirigenti che stanno a più stretto contatto con la squadra, ha consentito al Banco di Sardegna di ritornare in palestra per preparare la sfida casalinga che domenica alle 19 al PalaSerradimigni la opporrà a Varese. La partita si giocherà a porte chiuse, così come stabilito dall'ultimo Dpcm del Governo.

Per Sassari, che ha sempre potuto contare sul calore del suo pubblico come un'arma in più, è un ulteriore fattore con cui fare i conti in vista del match contro la squadra lombarda, che rappresenta un pezzo importante del passato di coach Gianmarco Pozzecco. L'allenatore dovrà fare a meno del giocatore tuttora in isolamento, con l'apprensione prodotta dalla situazione sanitaria complessiva, che non lascia certo sereno il clan biancoblu nonostante l'esito negativo dei tamponi.