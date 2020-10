Turismo: Geasar e gli operatori "studiano" la ripartenza

(ANSA) - OLBIA, 28 OTT - Favorire lo sviluppo di una cultura turistica innovativa e al passo con le evoluzioni del mercato.

Il Covid 19 non ferma Geasar. La società di gestione dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia vara "Sardinia Tourism Call2 Action - Master Classes Webinar". Si tratta di quattro appuntamenti di specializzazione, conseguenti all'attività biennale svolta con "Sardinia Call2 Action", tutti webinar multimediali e multipiattaforma che utilizzeranno la più evoluta tecnologia informatica e potranno gestire simultaneamente oltre mille connessioni.

Il programma è coordinato dal comitato scientifico di cui, oltre a Geasar, fanno parte Josep Ejarque, Robert Piattelli, Antonio Usai, Gianfranco Fancello e Gianluigi Tiddia. Ogni webinar prevede le dirette su piattaforma Zoom professional, sui canali Facebook Sardinia Tourism C2A e Geasar e su Youtube, in analogica su Radiolina. I contenuti saranno registrati e disponibili sul canale Youtube Sardinia Tourism C2A, dove già trovano posto quelli prodotti nel corso del biennio 2018-19 e del primo semestre 2020.

Gli appuntamenti sono programmati di giovedì dalle 17 alle 19. Si parte domani, 29 ottobre, col tema "2021 anno della ripartenza: scenari, tendenze e prospettive", quindi il 12 novembre con "Content marketing e SEO: ready for recovery?", il 26 con "L'enogastronomia incontra l'accoglienza turistica", per chiudere il 10 dicembre con "Sostenibilità e turismo attivo: focus sulla e-bike". È previsto un quinto appuntamento per il 17 dicembre con un format più tradizionale e argomenti più tecnici e specifici, essendo dedicato ai turismi delle disabilità, dell'accoglienza e dei bisogni speciali. (ANSA).