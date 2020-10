Lavoro: pubblicato bando per la formazione dei disoccupati

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - La Regione ha pubblicato il bando per i disoccupati che intendono ottenere la certificazione di livello 5 nel quadro europeo delle qualifiche (Eqf) nei campi della green e blue economy, economia circolare, sviluppo delle competenze digitali, digitalizzazione e gestione dell'accoglienza. Ovvero nelle diverse linee di intervento individuate dall'assessorato del Lavoro. Le risorse finanziarie ammontano a quattro milioni di euro e possono presentare proposte progettuali le Agenzie formative accreditate in Sardegna. Le domande possono essere trasmesse a partire dalle 9 del 6 novembre alle 9 del 23 dello stesso mese, esclusivamente per mezzo della procedura telematica disponibile nell'area riservata sul portale "Sardegna Lavoro" (http://www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line). "In questo momento particolare - ha spiegato l'assessora Alessandra Zedda - investire nella formazione ha anche l'obiettivo di rafforzare le competenze dei lavoratori in ambiti particolarmente utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica". (ANSA).